Von einer Gockelfigur gekrönt

Goggel und Zunftbaum stehen in schöner Eintracht nebeneinander. Rund 100 Besucher waren zum Zuschauen gekommen. © Zeuner

Brühl-Rohrhof.„Frühling lässt sein blaues Band...“ – Eduard Mörike fasste schön in Worte, was man jedes Jahr erneut gerne zelebriert: den Start in den Frühling. Beim Zunftbaumfest des Gewerbevereins Brühl-Rohrhof flattern ab sofort bunte Bänder im Wind, sie locken auch nicht den Frühling oder gar den Sommer, sie weisen den Augen den Weg zu den 24 Zunft- und Gemeindetafeln am Baumstamm, der vom Kranz mit den

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3404 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.05.2018