Von Fatima bis zum Jakobsgrab

Hauptstadt Portugals

Weitere Ausflüge der Gruppe führten in die Umgebung von Fatima – beispielsweise in die traditionsreiche Universitätsstadt Coimbra, vor einigen Jahrhunderten auch Hauptstadt Portugals. Eine bevorzugte Residenz ehemaliger Herrscher – die Universität mit ihrer prächtigen Bibliothek war da nur ein Ziel der Tour.

Natürlich gehörte auch Lissabon ein Besuchstag – die Teilnehmer aus den verschiedenen Gemeinden erkundete die Altstadt Alfama, das beeindruckende Hieronymus-Kloster mit Kathedrale sowie das Seefahrer-Denkmal am Fluss Tejo. „Wir genossen auch sehr den Blick von der Christusstatue auf der gegenüberliegenden Flussseite, der uns Lissabon imposant präsentierte“, erinnert sich die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marianne Faulhaber.

Sakralbauten und Märkte

Die Klosterburg der Templer und Christusritter in Tomar, Batalha mit dem Kloster der Heiligen Maria mit königlichem Kreuzgang und unvollendeter Kapelle und die Zisterzienserabtei in Alcobaca – all diese Sakralbauten waren Ziele der Pilgerfahrt. Paula, die portugiesische Reiseführerin, nahm mit ihrer freundlichen, kompetenten Art ihre Zuhörer mit in vergangene Zeiten der manuelinischen Gotik, maurischen Baustilen und Gemälden auf gekachelten Wänden. „Gerne machte sie auch auf die traditionelle portugiesische Küche aufmerksam – vor allem auf leckere süße Törtchen“, sagt Faulhaber und lächelt.

Jeder Morgen hatte seine spirituelle Zeit mit Impulsen von Pfarrer Bertsch. Aufbrechen und loslassen, wenn man sich auf eine Reise begibt, bewusstes Gepäck dazu, der Rosenkranz als meditatives Gebet und Lieder aus dem für die Reise zusammen gestelltem Liederheft waren Themen. Gottesdienste, die Bertsch mit seiner Gruppe in Fatima in der Friedensengelkapelle und in Compostela feierte, gehören ebenfalls zu Meilensteinen dieser Pilgerreise.

Unterwegs auf dem Sternenweg

Auf der Fahrt nach Santiago de Compostela wurde Porto ein Besuch abgestattet. Ein kleiner Stadtrundgang mit Besichtigung der Kirche Sao Francisco und dem prächtigen Börsenpalast endete nach der Mittagspause in einer Portweinkellerei. Weiter ging die Fahrt auf spanischen Straßen – Pilgerwegen im Zeichen der Jakobsmuschel. Die Stadt Pontevedra war eine Zwischenstation.

Der große Abschluss der Pilgerreise gehörte Santiago de Compostela mit der beeindruckenden Kathedrale – Ziel der Sternenwege mit internationalen Wanderern. Der Sonntagsgottesdienst mit schwenkendem Rauchfass, die Führung durch die Kathedrale mit ihren Seitenkapellen, die Altstadt genießen und Pilgergruppen bei ihrer freudig-ausgelassenen Ankunft beobachten, all das gehörte zum Flair dieser Stadt. Verschiedene Philosophien über Jakobspilger bewegten die Gemüter der Gruppe, dazu die Auslegung von Pfarrer Bertsch: „Wir befinden uns jeden Tag in eigentlichem Sinn auf Pilgerreise. Nicht der Ort ist das Ziel, sondern der Weg selbst.“

Vielfältige Gedanken bleiben bereichernd im Rückblick zu dieser Pilgerreise. Dazu gehörte unbedingt auch das gute Miteinander. mf

