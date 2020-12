Von Herzen geben

9.12.Ich weiß jetzt nicht, ob Sie wissen, dass bald Weihnachten ist. Sie erinnern sich? Geschenke für die Liebsten. Es sind nur noch knapp über zwei Wochen bis zur Bescherung. Der Countdown zum heiligen Abend hat begonnen. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich schon alle Geschenke beisammen habe?

Ich habe da eine kostengünstige, aber unbezahlbar gute Idee. Sich Zeit nehmen füreinander, das ist bestimmt das größte und wichtigste Geschenk überhaupt – insbesondere jetzt in der Corona-Isolation. Dagegen verblasst jede andere scheinbare Überraschung, die wir verpacken und im Vorbeigehen überreichen.

Aber ich will nichts gegen Dinge als Geschenke sagen, wenn sich der Schenkende wirklich Gedanken über den Empfänger gemacht hat, über das, was genau für ihn passen könnte, was er mögen würde und brauchen kann, so kann ich ein liebevolles Geschenk auswählen und es ebenso liebevoll überreichen. Das ist eine echte Wertschätzung des Gegenübers.

Derjenige, der ein Geschenk macht, hat allerdings oft auch eine gewisse Erwartungshaltung. Wir erwarten, dass der Beschenkte das Überreichte sinnvoll nutzt oder besonders gut hütet, da es in den meisten Fällen schließlich Geld gekostet hat. Etwas ohne Erwartungen zu schenken, bedeutet, etwas für immer zu geben. Ein Geschenk ist eine Geste und Gabe von Herzen, die jeden erdenklichen Zweck erfüllen kann. Sehen wir die Situation mal aus der anderen Richtung: Wenn ich beschenkt werde und automatisch weiß, dass ein Geschenk an Nutzungsbedingungen gebunden ist, dann kann ich mich nicht wirklich darüber freuen. So entsteht eine Enttäuschung auf beiden Seiten.

Lassen wir uns also Geschenke ohne Vor- und Nachbedingungen machen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020