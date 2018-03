Anzeige

Die elfjährige Isabella ist über genau so eine AG zur Klarinette gekommen. „Eigentlich wollte ich Querflöte lernen, aber der Einstieg mit der Klarinette war leichter und jetzt bleibe ich dabei“, erklärt Isabella, die auch schon zum Wettbewerb „Jugend Musiziert“ mitreiste.

Interesse in der Breite fördern

Auch in dieser Saison konnten sich wieder einige Schüler der Musikschule beim Regionalwettbewerb behaupten. Am Dienstag, 6. März, wird das Preisträgerkonzert ab 19 Uhr in der Festhalle stattfinden, bei dem aber auch Musiker anderer umliegender Musikschulen zeigen, was sie schon beim Wettbewerb zum Besten gaben.

Der Leiter der Jugendmusikschule Walter Barbarino betont aber, dass es wichtig ist nicht nur die herausragenden Talente zu fördern, sondern alle Kinder, die Freude am Spielen haben und den Willen etwas Neues zu Lernen besitzen, zu unterstützen.

Viel Zuspruch bei Früherziehung

Und das fängt bereits im Kindergarten an. „Die Teilnahme an der musikalischen Früherziehung hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt“, weiß er und würde sich gleichzeitig mehr Interesse von den größeren Kindern am Cello oder Kontrabass wünschen.

Die Kooperation mit den Schulen ist dabei eine tolle Möglichkeit das Interesse der Kinder zu wecken, manche bleiben dann bis lange nach dem Abitur dabei. Erwachsenen, die neu mit einem Instrument beginnen wollen, vermittelt die Jugendmusikschule gerne auch private Lehrer.

Um den umfangreichen Unterricht für die Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen kommen rund 20 Lehrer der Musikschule Mannheim jede Woche in die Gemeinde und unterrichten auf den verschiedenen Instrumenten. Die musikalischen Stunden finden dann in den Räumen der Schillerschule statt, wo ab nachmittags neben dem eigenen Raum der Jugendmusikschule die Klassenzimmer zur Verfügung stehen.

Ein besonderes Projekt der Jugendmusikschule ist die Musikfreizeit in Sargenroth, die wie jedes Jahr natürlich mit viel Musik, Spielen und Aktionen auf die Kinder und Jugendlichen wartet. Eine etwas größere Tour will das Gitarrenorchester „fascinato citharis“ dieses Jahr zurücklegen. Für 23 Gitarristen geht es nach Costa Rica, wo sie auf einem Festival spielen werden und mit der Kulturder Einheimischen, insbesondere aber auch mit Indianern in Kontakt kommen wollen.

Vielfältig und mit einer Menge Spaß bringt die Jugendmusikschule ihre Talente also nicht nur auf die heimische Bühne, sondern hinaus in die Welt.

