Von Marienliedern bis zum Seniorengruß

Stimmungslieder vom Rhein

Mit einem kleinen Fernsehquiz testete Kraus-Vierling das Wissen der Senioren über verschiedene Sendungen. Mit dem Song „Monnem is ma so sympatisch“ und selbst gedichteten Versen, brachte er die Zuhörer zum Lachen. Da auch in früherer Zeit eine Postkutsche durch Brühl fuhr, durfte das Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ nicht fehlen. Den Seniorengruß mit dem Refrain „Schön ist das Alter, wenn wir genießen Stunden in fröhlicher Rund, lassen das Leben uns nicht verdrießen, Freude hält uns gesund“, sangen Becker und „Stips“ nach der Melodie von „Bergvagabunden“ vor.

Beim Medley mit vielen Stimmungsliedern vom Rhein machten alle kräftig mit. Ein Geburtstagsständchen vom ganzen Publikum gesungen, wurde von einer Besucherin mit Freude angenommen. Am Ende eines frühlingshaften gelungenen Nachmittages erklangen die Lieder „Kein schöner Land in dieser Zeit“ und fürs Altenwerk selbstverständlich das „Badner Lied“. ahe

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.05.2018