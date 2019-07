Vor 20 Jahren stand das Fest vor dem Aus

Brühl.Das Rohrhofer Sommerfest rund um den Gockelbrunnen ist als größte Freiluftveranstaltung des nördlichen Brühler Ortsteils aus dem Veranstaltungskalender gar nicht mehr wegzudenken. Bei sommerlichem Wetter strömen tausende Besucher in die Festmeile und machen den Ortskern zum geselligen Treffpunkt – die Organisatoren hoffen, dass es auch an diesem Wochenende so sein wird. Das war jedoch nicht

...