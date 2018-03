Anzeige

Gute Bilanz der Ratsfraktion

Laut Fraktionsvorsitzendem Roland Schnepf bekenne sich die SPD im Gemeinderat von Anfang an zu dem bedeutsamen Projekt „Sportpark-Süd“, das drei Vereinen neue Einrichtungen bringe und Brühl neben der Gegenfinanzierung auch neue Wohnungen für alle Bevölkerungsgruppen und Neubürger.

Weiter hob er hervor, dass es in Brühl kaum Probleme mit Flüchtlingen gebe, die dezentral untergebracht seien. In diesem Zusammenhang dankte er den Flüchtlingshelfern, die die Gemeinde gut unterstützen würden. Die Hallenbadsanierung laufe planmäßig und das Problem mit Kinderbetreuungseinrichtungen werde man noch lösen, erklärte Schnepf zuversichtlich.

Nach dem Kassenbericht von Dimitrios Grigorakis und dessen Bestätigung durch Prüfer Gerd Müller erfolgte die Entlastung des Vorstands.

Mit dem Rhein-Neckar-Kreis, dessen Pflichtaufgaben wie der Unterstützung von langzeitarbeitslosen, behinderten oder geringverdienenden Personen sowie der Sorge um die Krankenhäuser und um die Berufsschulen, befasste sich der SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises, Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Und im Vergleich dazu stellte das Mitglied der Verbandsversammlung der Metropolregion Rhein-Neckar auch diese seit 2005 bestehende Einrichtung vor.

Motor im Drei-Länder-Eck

Göck bezeichnete die Metropolregion als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung im Drei-Länder-Eck und als „große Werbeagentur“ für Wirtschaft, Wissenschaft und die Naherholungsgebiete- sowie Touristik-Destinationen. Freilich sei der Rhein-Neckar-Kreis mit seinen 5 800 Mitarbeitern gegenüber der Metropolregion mit nicht einmal 100 Mitarbeitern die deutlich größere Institution, von der dennoch auch viele Brühler direkt profitieren würden, denn auch in der Gemeinde gebe es Langzeitarbeitslose, Behinderte und Senioren, die auf Unterstützung angewiesen seien.

Auch für die Jugendhilfe und die Kinderbetreuung sei der Kreis zuständig. Die Region hingegen plane die Nutzung der 5 600 Quadratkilometer Flächen und unterstütze deren Nutzer: 146 000 Unternehmen und 23 Hochschulen mit 87 000 Studierenden arbeiten in Clustern und Forschungszentren zusammen, 120 staatliche Burgen und Schlösser, 110 Bühnen, 15 Top-Festivals und 230 Museen arbeiten für die Freizeit- und Genussregion in Arbeitskreisen zusammen, auch um Feinschmecker, Naturfreunde und ehrenamtlich Tätige zu fördern, sagte der Rathauschef und Kreisrat. „So bündeln wir in der Region die Kräfte, um den 290 Gemeinden und den Menschen hier zu nützen“, fasste Göck die Zahlen noch einmal zusammen. zg

