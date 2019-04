Vorstand wirbt um aktive Unterstützung

Brühl.In diesem Sport steckt wirklich vieles drin – vielleicht sogar viel mehr als in anderen Hobbys. So lautet auch das Credo des Tanzsportclubs Kurpfalz. Dort finden Menschen Bewegung, ein Miteinander, Wohlfühlen, Sport, Musik, Kopfarbeit, Harmonie, Unterhaltung und die Pflege sozialer Kontakte zueinander. Außerdem gibt es vielseitige Möglichkeiten, da es unglaublich viele unterschiedliche Tanzrichtungen gibt – beim Tanzsportclub reicht das Spektrum vom orientalischen Bauchtanz bis zum Discofox.

Und so trafen sich zahlreiche Tanzsportfreunde im katholischen Pfarrzentrum zur Mitgliederversammlung. Nach der Begrüßung der gut 60 Mitglieder durch den Vorsitzenden Norbert Klemt, berichteten die Vorstandsmitglieder in ihrem jeweiligen Ressort über das abgelaufene Tänzerjahr. Klemt nutzte die Gelegenheit und warb um mehr Engagement der Mitglieder bei der Arbeit des Vorstands, damit Ideen für den Fortbestand des Vereins nicht nur erarbeitet, sondern auch umgesetzt werden können. „Dazu fehlt leider immer wieder die notwendige Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder“, bedauerte Klemt.

Auch Beisitzer Hellinger stellte recht anschaulich die einseitige Beteiligung einiger weniger Tanzkreise als ehrenamtliche Helfer dar.

Uwe Bischl erläuterte im Kassenbericht die Finanzlage des Vereins anhand der Bilanz sowie der Ergebnisrechnung. Nach dem Bericht der Kasse werden traditionell die Kassenprüfer aktiv. Diese schilderten kurz ihr Prüfungsergebnis. Kassenprüfer Wolfgang Klenantz beantragte wie in den vergangenen Jahren die Entlastung des Vorstands, die auch einstimmig erfolgte.

Anträge aus den Kreisen

Der nächste Tagesordnungspunkt wurde durch Anträge aus den Tanzkreisen gefüllt. Ein durch die Diskussion des vergangenen Jahres angeregter Antrag eines Tanzkreises zur Änderung der Trainingszeitenregelung wurde verlesen.

Dabei soll die Gruppenstärke paritätisch durch voll- und teilzahlende Mitglieder bestimmt werden. Die Mitgliederversammlung stimmte diesem Vorschlag zu, so dass der Vorstand nun diese Entscheidung in der Gruppen- und Trainingsordnung umsetzen wird.

Als nächstes wurden Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Sie erhielten Urkunden und Präsente in Form von Blumen und Sekt. Viele Gründungsmitglieder wurden für ihre 30-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Im vorletzten Tagesordnungspunkt stellte Uwe Bischl den Haushaltsplan für das laufende Jahr vor. Dieser wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Mitglieder auf die in den kommenden Monaten anstehenden Termine aufmerksam gemacht. Insbesondere kündigte der Vorstand den Tanz in den Mai in der Festhalle an. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.04.2019