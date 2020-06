Vorverkauf ist verschoben

Martin Seidler und Dr. Mario Ludwig präsentiert am Mittwoch, 30. September, 20 Uhr, „Tiere sind auch nur Menschen“. Der Ort ist noch offen.

Das Filmfestival der Generationen findet am Mittwoch, 14. Oktober, 19 Uhr, in der Festhalle statt. Am Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr, zeigt Madeleine Sauveur „Lassen Sie mich durch – ich bin Oma“.

In die Festhalle kommen die Schönen Mannheims am Donnerstag, 12. November, 20 Uhr. Am gleichen Ort findet am Mittwoch, 18. November, 19 Uhr, das Gesundheitsforum und am Mittwoch, 25. November, 20 Uhr, „Mit dem Fahrrad zum 8000er“ mit der Bücherei statt.

Felix Oliver Schepp kommt am Mittwoch, 2. Dezember, 20 Uhr, in die Villa Meixner und der Heidelberger HardChor am Donnerstag, 10. Dezember, 20 Uhr, in die Festhalle. caz/zg