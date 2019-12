Vorweihnachtliche Feier für Senioren

Brühl.Zur vorweihnachtlichen Feier für Altersjubilare lädt die Gemeinde die „Dorfältesten“, die 70 Jahre und älter sind, am Freitag, 6. Dezember, ab 14 Uhr in die Sporthalle der Schillerschule ein. Mit musikalischen Darbietungen werden sie auf das schönste Fest des Jahres eingestimmt.

Mitwirkende sind Moderator Helmut Mehrer, der Kinderchor der Jahnschule, die Ballettschule Eder, die Gesangsklasse des Hebelgymnasiums Schwetzingen und Bürgermeister Dr. Ralf Göck.

Der kostenlose Bustransfer steht am Freitag zur Verfügung. Um 12.45 Uhr ist der Start am Rathaus, dann geht es zur Schwetzinger-, Ketscher- und Mannheimer Straße, an den Schrankenbuckel, zur Nibelungenstraße und zur Rheinauer Straße, zu Brühler Straße sowie weitere auf den Strecken befindlichen Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs. sz

