Wässern ist aktuell eine Riesenaufgabe

Brühl.Gemeindemitarbeiter Georg Zavadil fährt mit einem Fahrzeug, auf dessen Ladefläche ein großer Wassertank befestigt ist, an den Tiefbrunnen vor dem Bauhof. 3000 Liter Wasser passen in den Tank, den er nun mit einem Schlauch befüllt. Vier- bis sechsmal pro Tag muss er den Tank wieder auffüllen. Ist er randvoll, fährt er los, um das Grün in der Hufeisengemeinde zu bewässern, stellt Rasensprenger

...