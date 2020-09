Walter Sauer rät, im Hier und Jetzt zu bleiben

Brühl.„Es war eine tolle Idee, den Gottesdienst mit Abendmahlfeier in unserer Schutzengelkirche mit bekannten Liedern aus der Deutschen Messe von Franz Schubert zu bereichern,” resümierte Maria Becker, Teamsprecherin beim Forum Älterwerden, die begeisternde Andacht bei anhaltendem Beifall trefflich.

Sie versprach, sich zukünftig für einen Seniorengottesdienst pro Monat zu bemühen und dankte allen, die auch zum Gelingen beigetragen hatten. Unter Beachtung der Abstandsregeln hatten die Besucher einen Großteil der Plätze in der Kirche besetzt. Pfarrer i. R. Walter Sauer überschrieb den Gottesdienst mit „Im Heute Gottes leben”.

Weil gemeinsames Singen nicht erlaubt war, begleitete Frank Meiswinkel an der Orgel die Vorträge der Solisten Franz Zorn, Peter Engels und Jürgen Gaisbauer als Trio. Sie sangen Lieder aus der Deutschen Messe von Franz Schubert, wie „Wohin soll ich mich wenden?”, „Herr, wir hören auf dein Wort“, „Mein Heiland, Herr und Meister” und das „Sanctus“.

Maria Becker und Gisela Bartonek steuerten Fürbitten und Textbeiträge des Leitungsteams bei. „Im Heute leben zu lernen und dieses einmalige Heute als ein Heute Gottes wahrnehmen, ist eine schwierige Aufgabe,” gab Pfarrer Sauer zu bedenken. Er zitierte große spirituelle Meister, die sagen: Hänge nicht in der Vergangenheit herum und flüchte nicht ins Morgen. Weder über die Vergangenheit, noch über die Zukunft kannst du verfügen. Das heiße nicht, dass die Vergangenheit gleichgültig wäre. Sie ist unser Schutz und unsere Last. Sie ist die Ernte, mit der unsere Scheune einmal gefüllt sein wird. „Sie ist das Bewährte, das Bestandene und das Überstandene.“ Dabei sei uns die Zukunft durchaus nicht gleichgültig. Man wisse um die Wichtigkeit unserer Verantwortung als Erbe für die Kinder und Enkel.

„Die Zukunft ist der Horizont, der nötig ist, um im Leben aufzustehen und aufzubrechen.” Der Seelsorger erwähnte einen in Meditation erfahrenen Mann, der gefragt wurde, wie er trotz vieler Beschäftigungen immer gesammelt sein könne. „Wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich spreche, dann spreche ich.” Die Leute meinten, das täten sie auch. Er verneinte: „Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon, wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel.”

Pfarrer Sauer kannte die Schwierigkeit für die Menschen, einfach da zu sein im Hier und Heute. „Wir sind oft mit dem beschäftigt, was kommen wird, wie das gehen wird, wenn ich krank und pflegebedürftig bin.“

Oder man sei geplagt von noch nicht verarbeiteten Dingen. Manches sei noch unversöhnt. Da solle man die Hand reichen und um Vergebung bitten.

„Ihr seid von Gott geliebt“

„Gott sagt uns jeden Tag neu: Ich bin da, und Paulus sagt uns heute: Ihr seid von Gott geliebt. Das gilt für jeden Tag, den ich leben darf”, unterstrich Sauer.

Zum Schluss hatte Maria Becker noch eine Überraschung parat. Sie verlas eine Grußbotschaft von Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg. „Wir denken im Gebet an Sie! Ich bin mir bewusst, dass Sie und viele andere Menschen in dieser Zeit isoliert und allein sind. Seien Sie gewiss: Gott ist mit Ihnen. Ich und viele Christinnen und Christen sind in Gedanken mit Ihnen verbunden und schließen Sie in unser Gebet mit ein. Gott segne Sie!” Jeder Besucher durfte eine Grußkarte mitnehmen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.09.2020