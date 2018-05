Anzeige

Geld für Berufsschule in Dourtenga

Und worum geht es? Die Marschierer unterstützen die Projekte mit eigenen Spenden und dem Geld, das sie in ihrer Familie und bei Freunden gesammelt haben. Damit fördern sie die Kinderrechtsorganisation in Afrika (Kira), die Schule der Abtei Mvimwa in Tansania, eine Gemeinde in Rumänien, tansanische Schwestern in den Usambara-Bergen, ein Aids-Center in Südafrika und die entstehende Berufsschule in Brühls Partnerstadt Dourtenga.

Auf diese Weise füllen die Marschierer den weltweiten Teller mit den Reiskörnern ihres Plakats. Dabei sind sie sicher, dass sie den Segen weitergeben und Verantwortung übernehmen, wie es Gott einst Abraham, dem Vater aller Gläubigen, aufgetragen hat.

Seit Anfang Mai liegen Flyer und Marschkarten für Spendensammler ökumenisch einträchtig in allen Pfarrämtern aus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.05.2018