Wanderung im Grünen

Brühl.Eine gut gelaunte Schar Sänger von Chorness machte sich auf in die nahegelegene Vorderpfalz. Bei einer kleinen Wanderung zum Forsthaus gingen sie bewusst etwas vom Weg ab, heißt es in einer Pressemitteilung. Die zusätzliche Schleife durch den Wald förderte den gewünschten Kalorienverbrauch. Kaum war die Gaststätte erreicht, konnte der Flüssigkeitshaushalt wieder auf normalen Pegel gesetzt werden. Der engagierte Alleinunterhalter Frank Waibel schaltete sein Keyboard auf Betriebstemperatur, stimmte die ersten Lieder an und schon war’s vorbei mit der Ruhe. Bereits nach ein paar Takten strömten die Ersten auf die kaum vorhandene Tanzfläche.

War es sportlicher Ehrgeiz, kalorienbewusstes Verhalten, oder einfach nur pure Lebensfreude? Bei bekannten Liedern rockten in erster Linie die Damen. Einige willige Herren zeigten jedoch auch, dass sie nicht nur singen können. Wäre nicht der Bustransfer gewesen, viele würden immer noch feiern, schließt die Pressemitteilung der Sänger ab. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.10.2018