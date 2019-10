Wanzen auf dem Vormarsch

Brühl.Mehr als 30 Zuhörer haben sich zum Thema „Klimawandel und die Auswirkungen auf den Garten“ informiert. Auf Einladung des Verbands Wohneigentum Brühl, Rohrhof, Ketsch beleuchtete Gartenexperte Sven Görlitz, inwieweit die Wetterextreme mit der Klimaerwärmung zusammenhängen, welche Insekten und Pflanzen davon profitieren – und welche nicht. Viele Schaderreger benötigen diese höheren Durchschnittstemperaturen und milde Winter, um sich dauerhaft etablieren zu können.

„Die Rheinebene wird am stärksten von der Temperaturerhöhung betroffen sein, vor allem die Stadtgebiete“, so Görlitz. „Hier ist jetzt jeder Gartenbesitzer gefragt, etwas für vielfältige, blühende und vor allem grüne Gärten zu tun – für ein lebenswertes Wohnumfeld.“ Einige Besucher berichteten von Schäden an ihren Pflanzen. Vielerorts vertrocknen Thuja und Fichten oder fallen dem Borkenkäfer zum Opfer.

„Durch steigende Temperaturen und wachsenden Warenverkehr nimmt aber auch der Befallsdruck durch Pflanzenkrankheiten, Schädlinge und weitere neue Arten zu“, erklärt Görlitz. „Beispielsweise baut die Kirschessigfliege im Laufe des Sommers große Populationen auf und schädigt dann Brombeeren, Weintrauben und Pflaumen.

Schädlinge auf Tomatenpflanzen

In diesem Jahr gibt es auch viele Wanzen, die sich anscheinend in dem warmen Klima wohlfühlen. Besonders die Grüne Reiswanze oder die marmorierte Baumwanze haben es sich in diesem Jahr in den Gärten bequem gemacht, berichtet etwa Gudrun Monshausen. Bisher war sie in den Tropen und Subtropen als Gemüseschädling verbreitet. Etwa seit 2010 hat sich die Art vor allem im Gemüsebau als Dauerschädling etabliert und zählt nun im Sommer zu den optisch auffälligsten Insekten.

Auch viele Pflanzenarten, die bisher kaum eine Rolle gespielt haben, treten plötzlich verstärkt auf, wie zum Beispiel der Götterbaum und der rote Horn-Sauerklee, dem auch selbst anhaltende Trockenheit nichts ausmacht. Speziell im Mannheimer Raum ist er mittlerweile weit verbreitet. Hat er sich erst einmal im Garten angesiedelt, ist es äußerst mühsam, ihn zu bekämpfen.

„Gartenbesitzer müssen sich auf viele Veränderungen einstellen“, bereitet Görlitz seine Zuhörer vor. „Aber nicht alles ist unbedingt negativ: Durch die Trockenheit wurden Nacktschnecken stark dezimiert – „Das ist doch auch mal was.“ zg/ras

