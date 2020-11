Warum wird die Nase rot?

Hallo Kinder! Es ist schon lustig, wenn man euch bei diesem kalten Wetter begegnet. Ihr habt dann nämlich ganz oft knallrote Nasen und Ohren. Der Grund für dieses Leuchten ist zumeist ganz einfach: Kälte ist eine der häufigsten Ursache dafür. Wenn es nämlich richtig kalt wird, also bei Temperaturen um die null Grad Celsius, arbeitet euer Körper auf Hochtouren, um die Kälte auszugleichen. Da die Nase nur ein sehr dünnes Fettgewebe besitzt, vom Körper absteht und daher der Kälte ungeschützt ausgeliefert ist, benötigt sie eine besonders intensive Blutversorgung. Blut ist bekanntlich rot und daher färbt sich die Nase, dank der verstärkten Durchblutung, merklich rötlich. Wollt ihr also nicht wie das vielbesungene Rentier Rudolph aussehen, sondern eine rote Nase vermeiden, solltet ihr euch und die Nase warmhalten. Das ist natürlich gar nicht so einfach, denn gerade über den Kopf wird im Winter viel Wärme vom Körper abgegeben. Immer dabei haben solltet ihr deshalb neben dem schützenden Mantel einen langen Schal, den ihr über die Nase ziehen könnt, und eine warme Mütze.

