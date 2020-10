Was bringt der Umbau?

Brühl.Nachdem 2019 zwei Halfpipe-Sprechstunden mit Beteiligung von Gemeindevertretern, Jugendgemeinderat, Anwohnen, Jugendlichen und Mitarbeitern der Mobilen Jugendarbeit stattgefunden hatten, wurden Umbaumaßnahmen veranlasst. Bedingt durch Corona traten danach zunächst andere Themen in den Vordergrund. Nichtsdestotrotz will die Mobile Jugendarbeit nochmals abschließend mit allen Beteiligten am Donnerstag, 29. Oktober, um 17.30 Uhr auf dem Basketballplatz zusammenkommen, um sich über die aktuelle Lage und die Entwicklung auszutauschen.

Wegen der gegenwärtigen Corona-Lage können maximal zehn Personen am Austausch teilnehmen. Daher ist eine Anmeldung erforderlich. Auf dem Basketballfeld ist genug Platz, um den Mindestabstand von 1,5 Meter zu gewährleisten. zg

Info: Anmeldungen sind per E-Mail an jugendarbeit.bruehl-ketsch@ postillion.org möglich.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.10.2020