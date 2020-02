Was der Körper einem sagen möchte

Robert Betz verbringt mehrer Monate im Jahr auf Lesbos. © Betz

Brühl.„Was Dir dein Körper sagen will“ – so lautet das Thema, dem sich Robert Betz am Donnerstag, 23. April, um 19 Uhr bei einer Veranstaltung in der Festhalle widmet. Präsentiert wird der Experte dabei vom Brühler Gesundheitsforum in Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

„Unser Körper gibt uns in dieser Zeit vermehrt wichtige Hinweise darauf, was nicht (mehr) stimmt in unserer bisherigen Art zu leben und zu arbeiten. Die vielen zunehmenden Symptome und Krankheiten wollen uns aufwecken und auffordern, etwas in uns und an unserer Einstellung zu uns, unserem Leben und zu anderen zu verändern. Unser Körper ist unser bester Freund und Diener. Er zeigt immer die Wahrheit auf, die von vielen noch nicht verstanden wird. Das, was uns eine wichtige Botschaft sein will, wollen wir wegmachen und bekämpfen es“, heißt es in der Pressemitteilung zur Ankündigung.

Wer die Botschaften seines Körpers verstehen und nutzen möchte, wer ihn zu seinem besten Freund machen und ihn gesund erhalten oder ihn heilen lassen will, für den bietet Robert Betz in diesem Vortrag eine Fülle wichtiger Hinweise, versprechen die Veranstalter.

Urlaub mit Seminar

Robert Betz, geboren am 23. September 1953 im Rheinland, ist fast das ganze Jahr in den deutschsprachigen Ländern mit Vorträgen und Seminaren unterwegs und verbringt mehrere Monate im Jahr auf der Insel Lesbos. Hier veranstaltet seine Firma, die „Robert Betz Transformations GmbH“, zahlreiche Urlaubs-seminare mit professionellen Seminarleitern, die vor Jahren die Ausbildung zum Transformations-Therapeuten oder -Coach gemacht haben, so die Mitteilung.

Jedes Jahr hält Robert Betz über 50 Live-Vorträge, sowohl öffentliche als auch auf Kongressen, vor Organisationen und in Unternehmen. Der Kern seiner Arbeit besteht darin, den Wandel in Menschen, Unternehmen und Organisationen zu fördern, der in dieser Zeit der großen Transformation in vollem Gange ist. Sein zentrales Thema und Anliegen ist es, die Menschen an den Ur-Sinn von Menschsein, Beziehung und Partnerschaft, Arbeit, Wirtschaft, Gemeinschaft und so weiter zu erinnern und daran, dass wir alle von Natur aus „Herzmenschen“, das heißt Wesen voller Liebe, sind und dass die Liebe und das Lieben das Wichtigste in unserem Leben ist, so die Mitteilung abschließend.

Die Brühler Ärztinnen und Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten, das Sanitätsgeschäft, der Pflegedienst und andere Gesundheitsdienstleister haben sich im Gesundheitsforum zusammengefunden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020