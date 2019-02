Was ist denn eigentlich ein Aufmacher?

Brühl.„Seit wann gibt es eigentlich schon Tageszeitungen?“ Ilaria will es genau wissen und unserer Redakteur Ralf Strauch, der als Gast von den vierten Klassen in die Jahnschule eingeladen worden war, muss erst einmal kurz nachdenken. Die erste regelmäßige Druckschrift, die sich Zeitung nannte, entstand im frühen 17. Jahrhundert. Zur der Zeit, als Carl Theodor im Schwetzinger Schloss wohnte, erlebten insbesondere die Zeitschriften eine Blütezeit – die eigentliche Tageszeitung kam erst mit den Napoleonischen Kriegen auf, erklärt der Redakteur – natürlich in einer Sprache, die von den Viertklässlern verstanden wird. „Und seit wann gibt es die Schwetzinger Zeitung?“ hakt Lennard nach. Der Redakteur verweist auf die Titelseite der Ausgabe, die jedes Kind vor sich liegen hat: „Da steht es: Wir erscheinen im 126. Jahrgang.“

Das Leseförderungsprojekt „Klasse Kids“ richtet sich an die Schulklassen im Verbreitungsgebiet unserer Tageszeitung. Die Kinder bekommen in der Zeit des Projektes die Zeitung ins Klassenzimmer geliefert. Dann ist sie täglich Thema im Unterricht. Zusammen mit den Lehrern werden verschiedene Aspekte betrachtet – und dabei gibt es auch eine entsprechende Blattkritik.

An einem Tag besucht ein Redakteur die teilnehmenden Klassen, um die Fragen der Schüler zu beantworten. Gestern ist es Ralf Strauch gewesen, der von den Viertklässler mit interessanten Fragen bombardiert wird – und das passiert fast so professionell, wie bei einer Pressekonferenz. Bleibt ein Aspekt unbeantwortet, fragen die Jungen und Mädchen sofort nach.

Geschichten, die zu Herzen gehen

So will Anton wissen, wie viele Jahre der Redakteur schon für die Zeitung arbeitet. „Vor 30 Jahren habe ich meinen ersten Text für die Zeitung als sogenannter freier Mitarbeiter geschrieben – da ging es um ein Konzert des evangelischen Bläserkreises“, verrät Strauch.

Emily geht mit ihrer Frage weg von Fakten und Zahlen – „Wie ist es, wenn Sie etwas ganz Trauriges schreiben müssen – nimmt Sie das mit?“. Natürlich, sagt der Redakteur, räumt aber ein, dass die persönlichen Gefühle meist erst dann hochkommen, wenn der Text geschrieben ist. Während des Termins und beim Schreiben ist der Journalist zumeist neutraler Beobachter, der die Dinge darstellt, hinterfragt und Zusatzinformationen sammelt. „Aber es gibt auch die Geschichten, die zu Herzen gehen, die mich dann später beschäftigen.“

Zoey will wissen, woran man das Wichtigste einer Zeitungsseite erkennt. Das, so erfährt sie, stehe immer ganz oben – so wie dieser Artikel jetzt. Und die Überschrift ist dann auch noch besonders groß. Solche Text nennen die Zeitungsmenschen einen Aufmacher.

Und die ganzen Informationen, die in der Redaktion zusammenfließen – woher die kommen, möchte Faran wissen. Da gebe es viele Quellen, sagt Strauch und zählt auf: eigene Beobachtungen, Informationen durch Leser, Einladungen zu Terminen, Zusendungen von Texten und vieles mehr. Diese Informationen aufzuarbeiten und bei bestimmten Themen noch einmal nachzufragen, sei die Arbeit des Redakteurs. Und so bestehe sein Alltag eben nicht nur aus dem Schreiben, sondern aus ganz vielen Arbeitsbereichen.

Aktuelle Berichterstattung

Nun will Sofia wissen, wie lange es dauert, eine Tageszeitung zu machen. Das könne man so nicht sagen – im Prinzip will die Redaktion aktuell und schnell berichten, so dass genau einen Tag benötigt wird, bis das Blatt fertig ist. Doch viele Geschichten verlangen eine gründliche Recherche, die auch mal einige Tage benötigt. Aber, wenn gegen 23 Uhr die Zeitung gedruckt wird, müssen alle Seiten voll sein. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.02.2019