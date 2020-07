Was ist ein normales Jahr?

Brühl/Ketsch.Von geordneten Finanzen wusste der Kämmerer des Schulverbandes Bildungszentrum Brühl/Ketsch, Andreas Willemsen, beim Jahresabschluss für die Marion-Dönhoff-Realschule zu berichten (wir berichteten). Gleichwohl hatte er Probleme, Vergleiche zu ziehen, denn es fiel im schwer ein „normales“ Jahr zu finden. 2018 war durch einen gewaltigen Einnahmebrocken geprägt, weil der Schulverband der Gemeinde Brühl ein Grundstück für einen Kunstrasenplatz verkauft hatte, der sowohl dem Sportpark-Süd als auch der Schule hilft. 2019 war nach Neuberechnung der Fläche eine Rücküberweisung von 175 000 Euro notwendig und 2020 wird durch Corona zum Besonderen. Damit ist die Kasse drei Jahre in Folge von Ausnahmen geprägt, die Vergleiche erschweren.

Gleichwohl: Die Abrechnung für das vergangene Jahr zeigt, dass sich die Summe aller Erträge um rund 137 000 Euro verbessert und die Summe aller Aufwendungen um etwa 35 000 Euro verschlechtert hat. Die größte Einzelposition mit 100 000 war die Wenigerausgabe bei der Gebäudeerhaltung, weil die für 2019 geplante Schrägverglasung der Sporthalle erst im laufenden Jahr rechnungswirksam werde. Die vom Land gewährten Zuweisungen haben sich im vergangenen Jahr deutlich erhöht. So wurden neben dem Sachkostenbeitrag zusätzliche Landesmittel von 70 000 Euro zur Förderung der Digitalisierung ausbezahlt.

Basketballfeld wird nicht gebaut

Keine großen Abweichungen gab es im Vermögensplan. Von den angesetzten 408 000 Euro wurden etwa 369 000 ausgegeben, wodurch sich das Nettogeldvermögen weniger stark verringerte als ursprünglich geplant. Der vorgesehene Bau der Mensa wurde zwar auf 2020 geschoben, jedoch fielen Planungskosten in Höhe von 18 000 Euro an. Ein geplantes Basketballfeld beziehungsweise der Bewegte Pausenhof für 30 000 Euro wurden nicht verwirkt. So bleibt unter dem Strich ein Überschuss von 100 000 Euro, der beiden Gemeinden überwiesen wird. ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.07.2020