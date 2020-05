Von Ralf Strauch

Brühl. Städten und Gemeinden fehlen in der Corona-Krise fast zwölf Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Gleichzeitig schlagen in der Krise bei den Kommunen zusätzliche Kosten zu Buche. Das Bundesfinanzministerium will die Lasten laut Medienberichten nun mit einem Schutzschirm abfedern. Doch wie das aussehen könnte, ist heftig umstritten. Derweil hat die

...