Was sind denn „lecker Pänz“?

Hallo Kinder! Viele machen zurzeit in verschiedenen Regionen Deutschlands Urlaub. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr da von anderen angesprochen wurdet, die scheinbar deutsch sprechen, die ihr aber nicht verstanden habt. Mir ging es letztens so – aber mitten in Brühl. Da sagte eine Frau, als sie am Spielplatz vorbeikam und die Kinder sah, zu ihrem Mann: „Luur ens do, dat sin ävver lecker Pänz!“ Ich habe da mal nachgefragt, was sie gemeint hat. Die Frau erzählte mir dann – sichtlich bemüht Hochdeutsch zu sprechen – dass sie aus Köln komme. Da spricht man Kölsch. Und die Frau hat zu ihrem Mann gesagt: „Schau mal da, das sind aber süße Kinder!“ Kölsch ist keine eigene Sprache, sondern ein Dialekt. In Deutschland sprechen heute noch viele Menschen so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, nämlich in ihrer eigentlichen Muttersprache, dem Dialekt. Das Hochdeutsche lernen viele erst in der Schule. Mit Dialekt wird eine uralte mundartliche Sprechweise bezeichnet. In jeder großen Sprachgemeinschaft, auch im Deutschen, gibt es von Land zu Land, von Region zu Region verschiedene kleinere und größere Dialekte. So wird beispielsweise Bayerisch, Schwäbisch, Friesisch oder Rheinisch mit dem Kölsch geredet. Aber auch hier wird Dialekt gesprochen: Das Kurpälzisch, das sich sogar von Ort zu Ort leicht unterscheiden kann. Manche, die Dialekt sprechen, merken gar nicht, wie stark sie beim Reden miteinander in die Mundart wechseln. Auch wir Tierfreunde sprechen manchmal diese – wie ich finde – schönste „Schbrooch“, also Sprache, der Welt. Als ich Harry Hase, der immer behauptet, reines Hochdeutsch zu sprechen, darauf hinwies, dass auch er in Mundart redet, meinte der nur: „Im Leewe net!“ Lassen wir ihn in seinem Glauben, denn „bevor isch misch iwwa was uffreeg, isses mir dann doch liewa egal – allaa“.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.08.2020