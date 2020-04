Was steigt denn da empor?

Brühl.„Was entsteigt denn da dem Rohrhofer Kiesloch?“, schreibt uns Leser Wolfgang Schäffler und sendet direkt noch dieses hübsche Foto eines Baumstammes, der aus dem See emporzusteigen scheint.

Vor ein paar Tagen hat Schäffler den Baum bei einem Spaziergang im Rohrhofer Rheinfeld entdeckt. Da beweist die Natur einmal mehr, dass sie eine wahre Künstlerin ist und auch abgebrochene Baumstämme – vor allem im Zusammenspiel mit einer spiegelglatten Seeoberfläche und grünem Gras – echte Schönheiten sein können.

Das ist es auch, was in diesen Tagen allen guttut: Ein Spaziergang in der blühenden Natur und Zeit zum Durchatmen. Dabei kann man die Schönheit der eigenen Gemeinde noch einmal ganz neu entdecken – vielleicht entpuppt sich der ein oder andere Fleck ja sogar als neuer Lieblingsplatz. caz

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020