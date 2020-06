Wasser hat eine gute Qualität

Brühl.Bei sonnigem Wetter ist der Kollersee ein beliebtes Ausflugsziel. Die Badestelle auf der Kollerinsel liegt ruhig mitten im Grünen. Auf der großen Liegewiese finden die Besucher viel Platz zum Sonnenbaden. Der ehemalige Baggersee im Altrheinarm mit seinem großen Sandstrand sorgt für Buddelspaß bei den Kindern und für echte Urlaubsgefühle bei den Ausflüglern. Am See finden sich auch viele Wassersportmöglichkeiten wie Rudern oder Segeln. Mit Ausnahme des touristisch genutzten Teils der Insel handelt es sich bei dem restlichen Teil der Halbinsel um ein Landschaftsschutzgebiet mit einer Fläche von rund 400 Hektar.

Doch wie ist die Wasserqualität dort? Sie wird regelmäßig vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises geprüft. „Auch wenn zu Beginn dieses Corona-Sommers lange unklar war, unter welchen Bedingungen Schwimmbäder und Badeseen öffnen dürfen, sind die Vorbereitungen zumindest an den Badegewässern im Kreis seitens des Gesundheitsamtes schon vor einigen Wochen angelaufen“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des Landratsamtes. So werde die Wasserqualität in den neun Badeseen im Landkreis – dazu zählt auch der linksrheinische Kollersee – bereits vor Beginn der Badesaison von Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes regelmäßig überprüft. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Für die Badeseen, die im Rhein-Neckar-Kreis als offizielle Badegewässer ausgewiesen sind – dazu gehören neben dem Brühler Kollersee auch der Altlußheimer Blausee und in Ketsch der Hohwiesensee – liegen nun die Werte der Wasserproben vor, die in dieser Badesaison erstmals am Dienstag, 12. Mai, genommen wurden. „Alle Befunde ergaben mikrobiologisch keine Beanstandungen“, teilt Albert Karras vom Gesundheitsamt des Kreises das Ergebnis mit.

Vorgaben der EU erfüllt

Die strengen Anforderungen der Badegewässerverordnung Baden-Württemberg und die Vorgaben der Europäischen Union (EU) seien damit erfüllt. Auch alle physikalischen Wasseruntersuchungen, also die entsprechenden Parameter für Sauerstoffsättigung, Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe, entsprachen den Vorgaben, ergänzt seine Kollegin Sarah Samuelsen. Die Hygienekontrolleurin führt mit Albert Karras die offiziellen Wasseruntersuchungen an den neun Badeseen des Landkreises durch. Diese finden bis Mitte September 14-tägig statt und werden im Labor des Landesgesundheitsamtes Stuttgart auf Indikatorparameter für E.-coli und Enterokokken untersucht.

Über die Nutzung der Badegewässer aufgrund der Corona-Pandemie entscheiden allerdings die jeweiligen Kommunen als Betreiber und die zuständigen Ortspolizeibehörden. „Aktuell gibt es keine Untersuchungen dazu, ob und wie das Coronavirus im Wasser übertragen wird. Allerdings sind sich die Virologen einig, dass eine Übertragung über Wasser sehr unwahrscheinlich ist. Zurzeit sieht auch das Umweltbundesamt keine Hinweise, dass das Virus über den Wasserweg übertragen wird“, erklärt Albert Karras als Experte für Wasserhygiene. Ihm zufolge ist anzunehmen, dass keine Ansteckung im Badewasser von Schwimm- und Badebecken sowie in Kleinbadeteichen oder Seen erfolgt.

Direkte Infektion ist ein Risiko

Das eigentliche Risiko bestehe vor und nach dem Schwimmen. Hauptübertragungswege für das Coronavirus seien direkte Infektionen von Mensch zu Mensch über virushaltige Tröpfchen sowie Schmierinfektionen durch Übertragung dieser Tröpfchen aus dem direkten Umfeld infizierter Personen über die Hände auf die Schleimhäute.

Schon Anfang Mai hatten sich einige Bäderbetreiber im Rhein-Neckar-Kreis und das Gesundheitsamt über mögliche Betriebsformen unter Pandemiebedingungen ausgetauscht. Nun hat eine Arbeitsgruppe der Landesregierung aus kommunalen Landesverbänden, Sozialministerium und Landesgesundheitsamt ein Konzept erarbeitet, wie unter aktuellen Bedingungen der Schwimmbetrieb aufgenommen werden könne. In diesem Zusammenhang entscheidet der Brühler Gemeinderat in der nächsten Zeit auch, ob in diesem Jahr das Freibad überhaupt öffnet oder ob die Saison diesmal komplett ins Wasser fällt. Bislang sind die Pforten zur beliebten Freizeiteinrichtung jedenfalls weiterhin geschlossen. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.06.2020