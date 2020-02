Wasserballett mit Poolnudel

Brühl.Schwimmer im Kostüm, das Bäderteam verkleidet als Piraten oder Mexikaner: Beim närrischen Schwimmen wurde die Gelegenheit geboten, auch im Hallenbad die Fasnacht gebührend zu feiern – bei einer Wassergymnastik in Fasnachtskostümen. Dafür wurde das Hallenbad auch passend dekoriert.

Zu Stimmungsmusik wurde eine Polonaise durch das Becken gemacht, dazu gab’s laute „Ahoi“-Rufe, heißt es in einer Pressemitteilung. Nachdem der stellvertretende Betriebsleiter Boris Kehret, verkleidet als Sträfling, in der Wassergymnastik für Spaß und gute Laune gesorgt hatte, wurde auf die närrische Zeit mit einem Sekt angestoßen.

Seit über 25 Jahren veranstaltet das Hallenbadteam von Brühl inzwischen das närrische Schwimmen. Bislang war diese Aktion eher ein Geheimtipp, erst seit dieser Saison wird öffentlich dazu eingeladen. Eine Premiere war der Besuch der Prinzessin der „Rohrhöfer Göggel“, Michelle I. vom Blumenland.

Die Gäste waren vor allem Stammbesucher, die das gemütliche Beisammensitzen nutzten, um sich auszutauschen. Die 71-jährige Gabi Bauer aus Brühl sah das närrische Schwimmen als „ganz tolle Veranstaltung“. Da es nicht viele Bäder gibt, die ihren Gästen so etwas anbieten, fand sie es wichtig, dass man seinen „Beitrag leistet, indem man kommt und mitmacht“. Seit über 25 Jahren hält sie alljährlich im Hallenbad die Büttenrede. Auch Marianne Richter kommt – „immer, wenn es die Zeit zulässt“ – um 10 Uhr aus Rheinau zur Wassergymnastik. Sie ist seit über 20 Jahren treuer Badegast, weil in Brühl alles sehr familiär sei – „man kennt sich halt untereinander“. Auch, wenn die Zahl der teilnehmenden Badegäste in den vergangenen Jahren abgenommen hat und „die Stimmung nicht mehr dieselbe ist“, ist es für Boris Kehret wichtig, solche Veranstaltungen als Dankeschön an treue Gäste zu erhalten. Zur Adventszeit veranstaltet das Hallenbad zudem ein Adventsschwimmen. deg/zg

