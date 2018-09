Wasserleitungen bremsen Verkehr

Noch ist die Rohrhofer Straße (r.) nicht gesperrt, doch die Fortführung der Arbeiten aus der Mühlgasse (l.) heraus in Richtung Norden machen es erforderlich, den Verkehrsstrom in der wichtigen Durchgangsstraße zu unterbrechen. Dann wird für den Verkehr aus und in Richtung Hildastraße die Einbahnregelung aufgehoben.

