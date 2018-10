Die Idee ist so bestechend wie einfach. Vorurteile oder sogar Vorverurteilungen haben nur im Kontext von Unkenntnis eine Chance. Wer dem Anderen dagegen begegnet und seine Geschichte kennenlernt, entzündet eine Art Feuer, in dessen Wärme Vorurteile schmelzen wie Schnee an der Sonne.

Es ist die Grundidee von „MyBuddy“, einem Programm des Europarates, das Bürger vor Ort und Geflüchtete zusammen bringen soll, die Weihua Wang in der Metropolregion gerade mit viel Leidenschaft angekurbelt hat. Es gebe zwischen Menschen immer eine Kluft und je nach kultureller Prägung, könne diese auch durchaus groß werden. Aber es gebe keine Kluft, die nicht überbrückt werden könne.

Wer dem Anderen begegne und ihn erkenne, so die Grüne Stadträtin bei einem „MyBuddy“-Empfangs im Palais Hirsch, könne seine abwehrende Urteile kaum aufrechterhalten. Die Begegnung sei die universelle Brücke auf dem Weg zu einer anständigen Gesellschaft, in der die Würde wirklich jedes Menschen unantastbar sei.

Es war eine Sicht, die Landrat und Schirmherr Stefan Dallinger offensiv teilte. „Man lernt nur schätzen, was man kennenlernt.“ In diesem Sinne sei „MyBuddy“ ein Schatz und ein weiteres Symbol dafür, wie sehr viele Menschen hier für das gemeinsame Ziel Integration zusammen arbeiteten. Seit 2015 hätte sich mit tausenden Ehrenamtlichen, Kommunen und dem Kreis eine beeindruckende Truppe gebildet, die der Integration in der Metropolregion Rhein-Neckar einige Schlagkraft verliehen hätte. Dabei betonte er, dass gerade der Begegnung auf der Ebene von Mensch zu Mensch eine grundlegende Bedeutung zukomme. Dabei entstehe Vertrauen, Verständnis aber auch Veränderungs- und Anpassungswille. Die Welt, daran ließ der Landrat keinen Zweifel, werde nur durch Offenheit zu einem besseren Ort.

70 Freundschaften entstanden

Nach einer kurzen musikalischen Pause mit Mehemt Ungan. Leiter der Orientalischen Musikakademie Mannheim, übernahm Wang, die Jugenddelegierte für den Kongress des Europarates, die Regie im Palais Hirsch und skizzierte kurz die Ziele des Europarates. Eine Institution, die mit der EU übrigens nicht allzu viel zu tun habe. Gegründet bereits im Mai 1949 in Straßburg und mit 47 Mitgliedsstaaten weit aus größer als die EU, beschäftigt sich der Europarat mit dem Dreigestirn Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit.

Bewährtes Mittel sei die Begegnung und der Austausch. Da sei das „MyBuddy“-Programm im Grunde fast eine logische Folge gewesen. Im August startete Wang das Programm, über das sich bereits 70 Paare als Freunde gefunden hätten. Und eines dieser Paare war die 35-jährige Verena Gräf aus Weinheim und der 26-jährige Abdullah Alkhlif.

Er flüchtete 2015 aus Aleppo in Syrien über das Mittelmeer nach Deutschland und lebt heute in Bürstadt. Der Empfang im Palais Hirsch war für sie das zweite Treffen. Zu Beginn war Gräf, die Englisch und Deutsch auf Lehramt studierte, etwas skeptisch. Bis dato lernte sie noch niemanden wirklich aus Syrien kennen.

Eine ihrer Fragen: Funktioniert ein Austausch vor dem Hintergrund so unterschiedlicher Erfahrungen. Es war eine Frage, die sie sich mittlerweile selbst beantwortet hat. Natürlich sei diese Begegnung erst die zweite. „Aber wir sind uns sympathisch und sind bereit zu lernen und aufeinander zuzugehen.“

Zukunft neu entdecken

Und genau das kennzeichnet den Stand der Integration heute. In einer kleinen abschließenden Podiumsdiskussion mit dem Grünen Landtagsabgeordneten Manfred Kern und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, entstand das Bild eines Landes, das die Integration weitaus besser bewältigt, als oft kolportiert werde.

„Wir haben“, so Pöltl, „ja auch eine Menge Erfahrung darin“. Seit hunderten von Jahren sei die Metropolregion Rhein-Neckar eine Zuwanderungsregion. Und der Erfolg dieser Region wäre ohne die Zuwanderung nicht erklärbar. „MyBuddy“ schätzten die Beiden dabei als kleinen Meilenstein ein. Werde doch gerade mit dem informellen Freundschaftsprogramm dafür gesorgt, dass weniger übereinander und mehr miteinander geredet werde.

Dazu gehöre, so Wang, auch die Frage das kommunale Wahlrecht nicht an einen deutschen oder EU-Pass zu knüpfen. Natürlich, so Kern und Pöltl, gebe es da noch Diskussionsbedarf. Aber bedenkenswert sei der Ansatz auch ehemals Geflüchteten, die hier angekommen seien und ihren Lebensmittelpunkt damit auch hier haben, das kommunale Wahlrecht zu geben.

Gemeinsam gelte es ein neues, noch unentdecktes Land namens Zukunft zu entdecken. Und das gelinge nur, so der Tenor im Palais Hirsch, wenn auch neue Wege beschritten würden.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018