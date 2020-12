Weg zur digitalen Sitzung

Brühl.Seit Ende des Zweiten Weltkrieges gab es solche Einschränkungen in das öffentliche Leben nicht mehr. Und so ist beispielsweise die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung, in deren Kontext die Abläufe von Gemeinderatssitzung genau festgelegt wurden, auf die Pandemie gänzlich unvorbereitet. Sitzung des Gemeinderates ohne Präsenz, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, seien bis dato einfach nicht

...