Weihnachten im Sommer

Hallo Kinder! Bald ist es endlich so weit – Weihnachten steht vor der Tür. Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit meiner Familie zu feiern. Wusstet ihr, dass die Menschen in England an Heiligabend zwar die Geschenke unter den Baum legen, sie aber erst am nächsten Morgen auspacken? Am Ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember, beginnt dort nämlich das eigentliche Fest. Für die Griechen hat Feuer eine wichtige Bedeutung zum Weihnachtsfest. Zwölf Tage lang lodern in dem Land viele Feuer, um Kobolde in Schach zu halten. Die Geschenke werden dort erst am 1. Januar überreicht. In Neuseeland ist es an Weihnachten nicht kalt, sondern warm – dort ist das Fest nämlich im Sommer. Sehr ausgelassen feiern die Menschen in Mexiko das Fest: Sie beginnen schon Mitte Dezember mit dem Feiern. Dabei wird bis Heiligabend jeden Tag die Geschichte von Maria und Josef nachgespielt. Außerdem gibt es eine große Feier mit Tanz und Musik und die Kinder freuen sich über die „Piñata“, eine mit Süßigkeiten gefüllte Pappfigur, die sie zerschlagen.

