Weihnachten im Stream

Brühl/Ketsch.Das gesundheitliche Wohl der Gläubigen vor Augen und dazu die alarmierenden Infektionszahlen der Pandemie haben Pfarrer Erwin Bertsch mit seinem Team aus haupt-und ehrenamtlichen Mitwirkenden zu dem Entschluss kommen lassen, alle Gottesdienste ab dem vierten Advent – über Weihnachten bis zum 10. Januar 2021 – in Präsenz abzusagen, teilt die katholische Gemeinde mit.

Leicht sei dieser Beschluss nicht gefallen, doch die gebotene Vernunft und die angebrachte Verantwortung hätten kein anderes Handeln zugelassen. Ganz ohne Gottesdienste müssten die Gläubigen in Brühl und Ketsch über die Weihnachtstage nicht bleiben. Das bereits verkündete Online-Angebot mit Video-Impulsen bleibe bestehen – der Zugang erfolge über die Homepage www.kath-bruehl-ketsch.de.

Krippenfeier wird aufgezeichnet

Die Familienkrippenfeiern am Heiligabend aus Brühl und Ketsch würden aufgezeichnet und stünden ab 12 Uhr im Internet und auf der Homepage zur Verfügung. Die Christmette um 17 Uhr aus der Schutzengelkirche in Brühl werde live im Internet übertragen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr könne die Weihnachtsmesse aus der St. Sebastian-Kirche in Ketsch ebenfalls live im Internet mitgefeiert werden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sei die Heilige Messe aus der Schutzengelkirche in Brühl im Livestream zu verfolgen. Am Sonntag, 27. Dezember, um 10.30 Uhr werde die Heilige Messe aus der St. Sebastian live übertragen.

Alle weiteren Liveübertragungen würden rechtzeitig mitgeteilt. Die jedes Wochenende aktuelle Ausgabe des Newsletters könne einfach per E-Mail an erwin.bertsch@kath-bruehlketsch.de abonniert werden.

Der Besuch der weihnachtlich geschmückten Kirchen könne täglich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr erfolgen, um beispielsweise einen Moment der Stille zu genießen. Dabei könne auch das Friedenslicht von Bethlehem – am vierten Advent von den Ketscher Pfadfindern in die Kirchen gebracht – im eigenen Behältnis mit nach Hause geholt werden. zg/mf

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020