Weihnachtsgeschichte nur mit Ticket

Brühl.Eines der wenigen Dinge, die Corona nicht verändert hat, ist die Tatsache, dass die Menschen auch in diesem Jahr am 24. Dezember Weihnachten feiern. Was sich sehr wohl ändern wird, ist die Art und Weise, wie. Die evangelische Kirchengemeinde wird an Heiligabend zwar keinen Gottesdienst in Gemeindezentrum oder Kirche feiern können, dafür plant sie aber einen Stationengottesdienst im Steffi-Graf-Park. Mit Zustimmung des Rathauses und natürlich nur, wenn die Corona-Regeln es zulassen, wird der Park am Donnerstag, 24. Dezember, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr für den öffentlichen Durchgang gesperrt.

An sechs Stationen wird die Weihnachtsgeschichte durch die Begegnung mit Menschen aus dem Weihnachtsevangelium erlebbar vertieft. Kaiser Augustus und die Hirten sowie Josef und Maria lassen uns an ihren Gedanken Anteil nehmen. Bei zunehmender Dunkelheit tauchen Fackeln den Park in stimmungsvolles Licht und lassen die Gottesdienstteilnehmer in der Heiligen Nacht den Weg zum Frieden finden, heißt es in der Ankündigung. Um das zu ermöglichen, hat sich eine überwältigende Anzahl von Mitarbeitern aller Altersgruppen gemeldet, erklärt Pfarrerin Hundhausen-Hübsch.

Das Hygieneschutzkonzept für diesen Freiluft-Gottesdienst sieht während des gesamten Weges das Tragen von Mund-Nase-Masken vor. In der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr werden überschaubare Gruppen von jeweils zwölf Personen über das Gelände geführt – auf diese Weise lässt sich der vorgeschriebene Abstand zu Menschen aus anderen Haushalten einhalten.

Um größere Menschenansammlungen während der Wartezeiten zu vermeiden, starten die Führungen zeitlich versetzt. Das wird durch ein Online-Ticket-System gewährleistet, das über die Homepage der Kirchengemeinde www.evkirche-bruehl-baden.de aufgerufen werden kann. Für Erwachsene und Kinder muss jeweils ein – kostenloses – Ticket gebucht werden, nur so ist eine Teilnahme möglich.

Wer mit dem Internet nicht vertraut ist, kann über das Pfarrbüro, Telefon 06202/7 12 32, buchen und nach Büroschluss hilft Kirchenälteste Astrid Kaberna-Zelt Telefon 0176/ 61 71 58 41, weiter. „Wir erwarten großen Andrang – da ist eine frühzeitige Buchung sinnvoll“, meint Pfarrer Demal, und gibt den Tipp: „Wer mit dem Auto kommt, kann auf dem Parkplatz der Schillerschule parken. Aber Achtung: Beim Fußweg zum Startpunkt vor dem Gemeindezentrum muss genügend Zeit eingeplant werden, denn der Steffi-Graf-Park ist nicht passierbar. Es empfiehlt sich, zehn Minuten vor der eigentlichen Startzeit in der Hockenheimer Straße 3 vor Ort zu sein.“ zg

