Weiße Blütenpracht erfreut Nase und Auge

Brühl.Diesmal trifft der Titel unserer Serie voll ins Schwarze. „Durchatmen“ kann man den Spaziergängern am Leimbachweg nur raten, wenn sie an diesem eindrucksvollen Busch vorbeikommen. Denn die strahlenden weißen Blüten des Bauernjasmins verströmen zurzeit einen betörenden Duft, der sofort Erinnerungen an Urlaubstage in mediterranen Ländern aufkommen lässt.

Er hat viele Namen der Bauernjasmin oder Europäische Pfeifenstrauch. Er wird auch Blasser Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin oder Sommerjasmin genannt. Die meisten dieser Namen verweisen auf den süßen Duft, den die überbordende weißen Blütenfülle dieser Pflanzenart aus der Familie der Hortensiengewächse verströmt. Gerade in schwülen Abendstunden verschenkt er diese Erinnerung an den echten Jasmin in Hülle und Fülle. So kündigt der Busch mit dem herrlichen Parfüm seine Präsenz schon aus der Ferne an.

Doch der Bauernjasmin erfreut nicht nur die Nasen der Vorbeigehenden, er ist auch ein echter Hingucker. Das duftende Kleinod ist über und über mit weißen, am Grunde goldfarbenen Blüten übersät. Robust und pflegeleicht zugleich macht er kaum Arbeit, außerdem lässt er sich als Einzelgehölz ebenso gut kultivieren wie als blühende, duftende Hecke. ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020