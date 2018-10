Welt der Rundfunkgeräte

Brühl.Sie waren einst die ganz Großen in der Welt der Soundsysteme – die Firma Görler, die neben ihrem Hauptsitz in Brühl auch ein Werk in Manheim-Rheinau hatte. An diese Epoche der Industriegeschichte erinnert der Verein für Heimat- und Brauchtumspflege, wenn er am morgigen Samstag in der Neugasse ein Görler-Museum als extern geführte Außenstelle des Heimatmuseums eröffnet.

Sammler Klaus Triebskorn hat in mühevoller Kleinarbeit viel über das Unternehmen zusammengetragen und nun zu einer interessanten Präsentation zusammengestellt. Die Ausstellung zeigt Ausschnitte aus der frühen Zeit des Rundfunks, die Julius Karl Görler mit Bauteilen für die Radioindustrie und für den privaten Einbau wesentlich beeinflusste. Darunter waren auch Bauteile, bei denen das damals neuartige Ferrocart-Material zum Einsatz kam, das Görler als erster Hersteller ein-führte.

In dem kleinen Museum werden in vier Räumen Produkte, Baugruppen, Werbeunterlagen, Baupläne und Fachzeitschriften wie „Görler-Kontakt“ gezeigt, die beispielhaft für die jeweiligen Fertigungsstandorte und Jahrzehnte stehen. Zur Eröffnung des Görler-Museums morgen um 17 Uhr haben auch zahlreiche ehemalige Mitarbeiter von Görler ihre Teilnahme zugesagt. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018