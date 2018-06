Weltmeisterschaft beim Gockel

Anzeige

Der Festsonntag beginnt um 11 Uhr, vorher sei aber noch Gottesdienst, lud Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch ein. Die Ausrichtung des Sommerfestes werde zunehmend schwieriger, klagte der Vorsitzende des SV Rohrhof, Hufnagel. Die Rahmenbedingungen, wie etwa die Kosten für GEMA, Security und Strom, stimmten nicht mehr: „Irgendwann geht es einfach nicht mehr.“

Jochen Ungerer berichtete über das Ferienfreizeitprogramm der Gemeinde. Insgesamt 51 Vereine seien angeschrieben worden, 28 davon hätten Veranstaltungen gemeldet. Dieses Jahr seien 56 Einzelaktionen geplant, wichtig sei die Einwilligung der Eltern.

Gothe informierte über das Sprengel-Treffen der Vereinsvertreter aus Schwetzingen, Eppelheim, Plankstadt, Oftersheim, Ketsch und Brühl. Dabei sei auch über das Vorhaben einer gemeinsamen Homepage diskutiert worden. Einen breiten Raum nahm die Diskussion ein über den Datenschutz im Verein nach der seit Ende Mai geltenden Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten in der Vereinsarbeit wird die Vereine noch eine Weile beschäftigen.

Blick auf die Partnerschaften

Die Vorsitzende des Förderkreises Dourtenga, Renate Dvorak, erläuterte die Klimapartnerschaft zwischen der Partnergemeinde im westafrikanischen Burkina Faso und der Hufeisengemeinde. Eine Delegation aus Brühl war im Januar in Dourtenga. Der Gegenbesuch findet im Juli statt. Der Förderkreis begleite und berate, berichtete Renate Dvorak von weiteren Projekten.

Im Zusammenhang mit dem Partnerschaftstreffen mit Weixdorf dankte Gothe ausdrücklich dem sächsischen Fotoclub Reflex, der von Anfang an „immer am Ball geblieben“ sei und die Partnerschaft mit Leben erfüllt habe.

Beim Austausch mit der französischen Partnergemeinde Ormesson-sur-Marne sei die Organisation „immer etwas holpriger“. Eine französische Delegation kommt am Wochenende 22. bis 24. Juni nach Brühl und besucht am Sonntag auch das Sommerfest des Wassersportvereins und den ökumenischen Gottesdienst.

Der Inhaber der Wasserski- und Wakeboard-Anlage Rheinau-Süd, Peter Lindenberger, warb für eine Zusammenarbeit mit den Vereinen. Der Großteil des Sees an der Grenze zwischen Mannheim-Rheinau und Brühl ist in Privateigentum. Nur der kleine nordöstliche Teil gehört der Stadt Mannheim, wandte sich Lindenberger gegen Meldungen, die Wasserqualität im ganzen Rheinauer See sei nicht ausreichend oder mangelhaft: „Der See ist ein tolles EU-Badegewässer.“

Gothe ärgert sich über Angler

Das Programm für das Fischerfest des ASV Rohrhof ab Freitag, 31. August, konnte nicht näher vorgestellt werden. Ein Vertreter der Angelsportler war nicht da. „Eine Frechheit“, ärgerte sich Wolfram Gothe. Am Festmontag, 3. September, werde es auf jeden Fall einen Abend für die örtlichen Vereine geben.

Wie schon beim vorangegangenen Treffen monierte Gerd Scherer von der Chorgemeinschaft den Mangel an geeigneten Proberäumen. Das kam bei Jochen Ungerer nicht gut an – die Gemeinde versuche, alles möglich zu machen. Es fehle aber Geld, manchmal gingen andere Dinge, etwa Kita-Plätze, vor.

Zum Schluss gab es noch Veranstaltungstermine. Die evangelische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 30. September, im Gemeindezentrum. Die SG Brühl lädt am Samstag, 22. September, zum Fest mit der Band „K’lydoscope“ ein. Das Open-Air-Konzert der Bläserakademie findet am Samstag, 21. Juli, im Steffi-Graf-Park statt.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.06.2018