Weniger ist oft mehr

Weniger ist mehr“ ist ein Ausspruch, der zu einem geflügelten Wort geworden ist. Die Wendung stellt auf den ersten Blick eine paradoxe und unsinnige Aussage dar, denn ein Weniger kann nicht ein Mehr sein. Die Widersprüchlichkeit ist allerdings ein bewusst gesetzter Sinnfehler. In der Rhetorik wird eine solche Konstruktion als Oxymoron bezeichnet – soweit Wikipedia.

Ein Beispiel: Die Vereine in den beiden Brühler Ortsteilen leisten das ganze Jahr über eine sehr wertvolle Arbeit. Dieses ehrenamtliche Engagement beim Neujahrsempfang in all seiner Vorbildlichkeit zu würdigen, ist ein gutes Signal. Deshalb spricht auch der Vorsitzende der Interessengemeinschaft alljährliche ein Grußwort.

Doch im Laufe der Jahre ist dieses Grußwort vom Umfang her aus dem Ruder gelaufen. Einige wenige Akzente in einer kurzen Ansprache zu setzen, würde der Vereinsarbeit sicherlich mehr Aufmerksamkeit garantieren, als eine „zweite Neujahrsansprache“ von knapp acht Seiten.

Und genau so würde aus dem Weniger dann plötzlich doch mehr werden. Eigentlich will man mit der Wendung, dass „weniger mehr sei“ nämlich aussagen, dass ein Weniger besser sei als ein Mehr. Das wäre dann keine paradoxe Aussage mehr.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.01.2020