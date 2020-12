Wenn die Engelchen eifrig für Weihnachten backen

Brühl.An Erzählungen aus ihrer Kindheit fühlt sich Leserin Gudrun Monshausen aus Rohrhof erinnert, wenn sie bei ihren Spaziergängen den faszinierenden Morgenhimmel über Brühl sieht. Damals hieß es nämlich, dass der Himmel so rotglühend sei, weil die Engelchen eifrig für Weihnachten backen würden. Da der Himmel, wenn nicht gerade komplett wolkenverhangen, im Herbst und Winter morgens und abends recht häufig gerötet ist, müssen die Engel in dieser Zeit offensichtlich immer ganz besonders fleißig sein. „Doch die Engel sind wohl langsam fertig mit der Weihnachtsbäckerei, da der Himmelsofen schon nicht mehr so glühend heiß ist wie vor einigen Tagen“, meint Fotografin Monshausen. In der Bildmitte unten ist übrigens zur Orientierung das Glastürmchen des evangelischen Gemeindezentrums zu erkennen. / ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.12.2020