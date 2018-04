Wer bringt den Stamm in die Vertikale?

Anzeige

Als Delikatesse sind Zander- und Seelachsfilets im Angebot, die von den Anglern selbst gewürzt, paniert und knusprig herausgebacken werden. Der Angelsportverein Rohrhof weist noch auf den Naturlehrpfad rund um den attraktiven See hin, der sich mit 1,4 Kilometer Länge ausgezeichnet für einen Spaziergang eigne. Aufgestellte Schautafeln geben Einblicke in die heimische Flora und Fauna.

Tanzen in der Westernstadt

Nur wenige Schritte entfernt geht es weniger geruhsam zu, denn der Countryclub „Buffalo’s“ lädt zum Tag der offenen Tür auf seine stimmungsvolle Ranch zu Füßen der Grillhütte ein. Ab 10 Uhr gibt es dort Live-Musik des Wilden Westens, die Möglichkeit des Linedance, aber auch Tanzvorführungen und den Verkauf von entsprechenden Western-Artikeln.

Dazu werden passende Speisen des Wilden Westens serviert. Und natürlich können die Besucher auch die einzelnen Gebäude der Ranch – von der Kapelle bis zum Saloon – anschauen.

Der Gewerbeverein lädt zum Auftakt des Wonnemonats ins Herz von Rohrhof ein, zum Gockelbrunnen. Der neue Stamm wurde schon vorbereitend im Herzen des Ortsteils aufgebaut. Offiziell geht es für den Zunftbaum, geschmückt mit bunten Bändern, 24 Zunftzeichen und den Symbolen der Gemeinde, allerdings erst am Maifeiertag.

Die Frage ist nun, wer diesmal an der Kurbel stehen beziehungsweise hocken wird. Wird der Baum im ersten Anlauf aufzurichten sein? Alle, die diese Fragen aus erster Hand beantwortet haben möchten und darüber hinaus vielleicht auch Lust auf ein Steak, eine Bratwurst oder eine Brezel und einen erfrischenden Schluck haben, sollten am 1. Mai um 11 Uhr an den Gockelbrunnen in Rohrhof kommen. Dort wird das Schmuckstück der Handwerkskunst dann aufgestellt werden. Bis 13 Uhr wird dort bei Musik gefeiert und die Tradition gepflegt. ras/zg

