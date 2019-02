Wer hat die Feuer gelegt?

Brühl.Nachdem es am Wochenende mehrfach in Brühl gebrannt hat, meldete sich am Montag bei der Gemeinderatssitzung Wolfram Gothe (CDU) zu Wort und informierte darüber, dass Verdächtige der Brandserie vom vergangenen Sommer seit einigen Tagen wieder auf freiem Fuß seien. In öffentlicher Sitzung wollten weder der Bürgermeister noch ein anderer Gemeinderat etwas dazu sagen. Wir fragten bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim nach, ob es Hinweise darauf gebe, dass die Brandserie jetzt mit der im vergangenen Sommer zusammenhängen könnte.

Pressesprecher Christoph Kunkel sagt dazu: „Der Polizeiposten in Brühl hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen. Selbstverständlich werden bei derartig gelagerten Fällen immer mögliche Tatzusammenhänge geprüft. Ob und wie weit die Polizei Maßnahmen gegen Personen eingeleitet hat, wird in der Regel nicht veröffentlicht, da gegebenenfalls der Ermittlungserfolg gefährdet werden würde, sollten die Maßnahmen publik werden. Die Ermittlungen zur Brandserie aus dem letzten Jahr wurden von polizeilicher Seite aus abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft Mannheim als Herrin des Verfahrens abgegeben. Termine für eine etwaige Verhandlung vor Gericht sind der Polizei bisher nicht bekannt.“

Nichts Neues zu Jugendlichem

Und weiter heißt es von Seiten der Polizei: „Weitere Hinweise zu besagtem etwa 12 bis 13 Jahre alten Jungen, der am Samstag die Feuerstelle beobachtet und sich vermeintlich verdächtig verhalten haben soll, gibt es derzeit nicht. Auch gingen nach den Bränden bei der Polizei keine weiteren Hinweise ein. „Wir suchen weiterhin nach Zeugen der Brände und nach Personen, die Verdächtige oder Fahrzeuge in der Nähe gesehen haben. Diese mögen sich bitte unter Telefon 06202/7 12 82 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen“, so Kunkel. jüg

