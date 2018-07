Anzeige

Brühl.Hurra Ferien, hurra herrliches Wetter – wer jetzt noch die Herausforderung sucht und „Waterslide-Champion 2018“ werden möchte, ist am Freitag, 3. August, ab 11 Uhr im Freibad in der Hufeisengemeinde exakt richtig. Es wird ein neuer Schnellrutscher gesucht, der mit der richtigen Technik am schnellsten die Rutsche herunterkommt.

Für die Wasserrutschen-Meisterschaft muss man nur folgende Bedingung erfüllen: Die Teilnehmer sollen zwischen sechs und 16 Jahre alt sein. Die Anmeldung ist ebenfalls ganz einfach: Wer Lust hat, sich mit anderen beim Rutschen zu messen, meldet sich einfach an der Kasse am Eingang. Mitmachen kostet nichts.

Bei der Wasserrutschen-Meisterschaft geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern es winken auch Sachpreise und Medaillen. mab