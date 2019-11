Wer schwingt das Zepter im Jubiläumsjahr?

Brühl.Die fünfte Jahreszeit haben die Karnevalisten aus der Hufeisengemeinde bereits offiziell am Elften im Elften eingeläutet. Nun ist es für die Brühler „Kollerkrotten“ Zeit für die Inthronisation der neuen Lieblichkeit und den Eröffnungsball für die Kampagne.

So nehmen die Blaukittel am Samstag, 16. November, feierlich die neue Kampagne in Empfang. Dazu bietet ab 19.31 Uhr die Festhalle das würdige Ambiente.

Zu diesem besonderen Ereignis sind alle Einwohner eingeladen, einen gemütlichen und festlichen Abend bei freiem Eintritt zu erleben.

Die aktuell noch amtierende Lieblichkeit der „Kollerkrotten“, Janina I. vom Feuerstuhl, wird an diesem Abend aus dem Regierungsamt verabschiedet. Nach ihrer Abdankung werden die Karnevalisten dann das bislang gut gehütete Geheimnis lüften, wer die neue Tollität wird – eventuell könnten es im Jubiläumsjahr der „Kollerkrotten“ ja auch mehr als eine Prinzessin sein, die das Zepter über ihr Narrenvolk schwingen wird.

Zum 66-jährigen Bestehen freuen sich die „Kollerkrotten“ auf einen besonderen Abend mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm auf der Festhallenbühne und auf dem Parkett des Saals.

Tänzerisch geben alle Solisten und Garden sowie Damen- und Männerballett ihre Visitenkarten ab .

Sitzungspräsident Clausio Glässer wird in bewährter Manier durch das Programm führen. Neben der Senatstaufe und der Verleihung von Ehrenabzeichen wird außerdem der neue Jahresorden präsentiert. zg/ras

