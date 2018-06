Anzeige

Brühl.Die Welt wirft aktuell mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt. Und wer kennt sich da im Dschungel der Erkenntnis noch wirklich aus? Im Grunde weiß so etwas nur einer, der Neunmalklug der Republik: Bernhard Hoëcker. Der Comedian gastiert am Donnerstag, 24. Januar, ab 20 Uhr in der Festhalle. „So liegen Sie richtig falsch“ ist der Titel seines aktuellen Programms.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen und üblicherweise ist der Ansturm auf die Tickets derart groß, dass die Veranstaltung schnell ausverkauft sein dürfte.

Unaufhaltsam und ohne Umwege geht Hoëcker auf seine Mitmenschen zu. Auf seine typische Art widmet er sich deren Denkstrukturen, dreht und wendet diese, klopft ab, bohrt nach, analysiert – und hilft der Welt auf die Sprünge, natürlich nie auf direktem Weg. Diese Überlegungen können übrigens Bahnreisende, Freibadbesucher und Comedyfans gleichermaßen betreffen. ras