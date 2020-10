Wichtige Bereiche werden mehrmals täglich desinfiziert

Brühl.Corona sorgt wieder für Einschränkungen im Betrieb des Rathauses, heißt es in einer Veröffentlichung der Gemeindeverwaltung. Für Besucher ist demnach eine persönliche Vorsprache im Rathaus nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem zuständigen Sachbearbeiter – telefonisch oder per E-Mail – möglich. Dadurch soll vermieden werden, dass auf den Fluren des Rathauses Wartende aufeinandertreffen und die Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann.

Zur Minimierung des Infektionsrisikos und zur Einhaltung der bestehenden Hygiene-, Desinfektions- und Abstandsregelungen gelten im Rathaus allerdings noch weitere Auflagen. Die Besucher müssen im Rathaus eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. „Im Falle von Unwohlsein oder Fieber darf kein Termin im Rathaus wahrgenommen werden“, heißt es in der Vorgabe weiter. Gleiches gelte für Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben.

Im gesamten Rathausgebäude muss zwischen Personen ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Im Büro eines Sachbearbeiters dürfen sich je nach Zimmergröße maximal zwei Besucher aufhalten, um den Mindestabstand wahren zu können. Alle Arbeitsplätze sind mit einer Spuckschutzscheibe ausgestattet.

Wenn die Möglichkeit besteht, sollte auf eine Barzahlung verzichtet werden. Deshalb sollen die Besucher bereits im Vorfeld prüfen, ob eine Zahlung per Überweisung oder EC-Karte beglichen werden kann.

Im Eingangsbereich des Rathauses steht Handdesinfektionsmittel bereit. „Bitte beachten Sie die Wegeführung im Rathaus“, wird schließlich noch betont. Für das Rathaus seien zudem erhöhte Reinigungsmaßnahmen angeordnet worden. Der Aufzug sowie die Handläufe und Türklinken würden mehrmals am Tag desinfiziert. zg/ras

