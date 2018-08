„Wie lange arbeitest du denn schon hier?“

Brühl.„Hast du auch eine Mittagspause?“ Das war eine der Fragen, die Bürgermeister Dr. Ralf Göck gestern zum Schluss der Rathaus-Rallye beantworten musste. Die Jüngsten der Gemeinde können beruhigt sein, Göck machte gleich nach der Preisverleihung seine Essenspause.

Pünktlich um 9 Uhr begaben sich die 27 Mädchen und Jungen auf die beliebte Rätselrallye durch das Rathaus. Anlaufstationen waren Hauptamt, Ortsbauamt, Kämmerei und Ordnungsamt. Eine Gruppe wurde von Mihaela Hegetö, Heike Dörr und Mathias Kress vom Sonnenschein-Hort betreut. Während die Kids an einem Stand neben dem Rathaus bunte Sparschweine gestalteten und ihrer Kreativität freien Lauf ließen, waren die anderen Teilnehmer aufgeregt für das Quiz unterwegs. Danach wurde gewechselt, so dass jedes Kind ein Schweinchen mit bemalter Schachtel mit nach Hause nehmen durfte.

Vor dem Auftakt gab es noch vor dem großen Luftbild im Ratssaal einige Informationen durch Göck, etwa über die wichtigsten Einrichtungen der Hufeisengemeinde und die Einwohnerzahl. Mit Fragebögen bewaffnet stürmten die Kids zunächst das Hauptamt. Die Brühler und Rohrhofer Kinder wissen, welchen Zusatz Logo und Wappen der Gemeinde haben, was mit „links und rechts am Rhein“ gemeint ist und dass man mit einer Fähre auf die Kollerinsel kommt.

Im Ortsbauamt galt es Gegenstände unter einem Tuch zu ertasten. Wie lang ist das Schwimmbecken im Brühler Freibad? Wie heißt das Gebiet auf der anderen Seite des Rheins? Letzteres ist auf jeden Fall nicht die Insel Korsika. Im Kämmereiamt drehte sich das Quiz natürlich ums Geld. Welche Münze ist innen silbern und hat einen goldfarbenen Rand? Wie viele verschiedene Euro- und Cent-Münzen gibt es? Bei solchen kniffligen Fragen musste man schon mal genau überlegen.

Kinder bringen viel Wissen mit

Sandra Kosel vom Bürgermeister-Sekretariat rechnete die Punkte zusammen, während die Kinder wieder den Sitzungssaal belagerten. Dort, wo sonst die Gemeinderäte tagen und in die Mikrofone sprechen, löcherte der Nachwuchs der Hufeisengemeinde nun den Rathauschef. Wie viele Stunden er am Tag arbeitet, warum ein neuer Kindergarten gebaut wird, wie viele Menschen in der Verwaltung beschäftigt sind. Warum der Sportpark-Süd gebaut wird und wie viele Schulen es in der Gemeinde gibt, lauteten die Fragen, die von Sachkenntnis geprägt waren. „Wie lange arbeitest du denn schon hier? Wie lange darfst du noch Bürgermeister sein?“

Dann war es Zeit für die Siegerehrung. Bei den jüngsten Jahrgängen belegten Lennard und Anna den ersten Platz, Zweite wurden Fynn, Anne und Sisia, Dritte Nelly, Mia und Carina. Beim Jahrgang 2011/12 kamen Mira und Romy auf Rang eins, Marla und Bela wurden Zweite und Leni Dritte. Bei den Jahrgängen 2003 bis 2007 waren Helena und Katharina die Besten, gefolgt von Eveline, Noah, Emily sowie Tim. vw

