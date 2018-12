Wilde Reise ins Mittelalter

Brühl.„Das Geheimnis der Maultasche“ will das Kinder- und Jugendtheater Speyer bei seinem Gastspiel am Donnerstag, 10. Januar, ab 16 Uhr in der Festhalle lösen. Das Theaterstück von Michael Miensopust richtet sich an Kinder ab sieben Jahren.

Mit der legendären Erfindung dieses schwäbischsten Gerichts begeben sich Schauspieler und Publikum in eine ferne Zeit und hinter dicke Klostermauern. Olli, gespielt von Götz Valter, macht mit seiner Klasse einen Ausflug ins Kloster Maulbronn. Er bleibt bei der Führung durchs Kloster zurück und wird in einem Saal eingeschlossen. Es wird Nacht, dunkel und kalt – Olli schläft ein und macht eine Reise in die Vergangenheit, auf der er im mittelalterlichen Kloster geheimnisvollen Vorgängen auf die Spur kommt. zg/ras

