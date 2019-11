Willemsen beerbt Raquet

Brühl.Der Schulverband Bildungszentrum Brühl-Ketsch tagte zum ersten Mal nach den Gemeinderatswahlen vom Mai in neuer Besetzung. Der Verbandsvorsitzende Jürgen Kappenstein begrüßte zur Versammlung neben den Vertretern der beiden Gemeinden den stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Ralf Göck sowie den Schulleiter der in Trägerschaft von Brühl und Ketsch stehenden Marion-Dönhoff-Realschule, Martin Jendritzki.

Einziger Tagesordnungspunkt bei der ersten gemeinsamen Tagung war die Vorstellung des neuen Verbandsrechners. Der stellvertretende Kämmereiamtsleiter von Brühl, Andreas Willemsen, ist der Nachfolger von Kämmerer Robert Raquet, der im Sommer in den Ruhestand gegangen ist. Andreas Willemsen stammt aus dem Münsterland und hat dort 2005 mit seiner Ausbildung in der Verwaltung begonnen.

Nach dem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl arbeitete der 33-Jährige ab 2013 bei der Stadtverwaltung Schwetzingen. Seit zwei Monaten ist er bei der Hufeisengemeinde angestellt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, sagte Willemsen, der in Schwetzingen wohnt, beim ersten Treffen mit dem Schulverband. vw/Bild Widdrat

