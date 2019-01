Winterfeier geht am Lagerfeuer weiter

Brühl.Über 50 Mitglieder und Gäste trafen sich auf der Anlage des Tennisclubs, um gemeinsam das neue Jahr zu beginnen. Der Vergnügungsausschuss sorgte für Glühwein, Kinderpunsch und Knabbereien, während vor dem Clubhaus das Lagerfeuer Atmosphäre versprühte.

So mancher traf auf der Terrasse Tennispartner, denen man in der Wintersaison eher selten begegnet. Nach und nach zogen die Gäste in die vom Clubwirt aufgestellten beheizten Zelte um, auch um Essen und Getränke zu ordern. Der Abend klang in geselliger Runde aus – doch am Lagerfeuer ging es weiter. umw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.01.2019