Wo fließt das Geld hin?

Brühl.Mit dem Haushaltsplan für das laufende Jahr beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung. Am Montag, 25. Januar, soll ab 18.30 Uhr in der Sporthalle der Jahnschule festgelegt werden, wo die Gemeinde Geld ausgeben wird und woher die Einnahmen kommen sollen. Eine Investition ist da auch der Neubau eines Gemeindewohnhauses in der Albert-Einstein-Straße, für den in der Sitzung der Vorentwurf präsentiert wird.

Außerdem geht es um die Änderung der Umweltförderrichtlinien und die Umsetzung der Maßnahme „Heizungspumpen-Tauschaktion“ des Klimaschutzkonzeptes. In diesem Zusammenhang ist auch das Thema Fahrrad-Trolley zu sehen.

Im Sportpark-Süd stehen Auftragsvergaben rund um das künftige FVB-Vereinsheim, Brunnentechnik und der Abriss des alten Vereinsheimes des Schäferhundvereins an. Die Gebäudeautomation im Kinderbildungszentrum rundet zusammen mit den Anfragen die Tagesordnung ab. Wegen der Corona-Vorgaben sind nur 24 Plätze für die Öffentlichkeit vorgesehen. Interessierte müssen sich deshalb beim Team der Rathauspforte bis Montag, 25. Januar, 12 Uhr, angemeldet haben. ras

