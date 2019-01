Wo ist die Perspektive?

Das Schwetzinger Schöffengericht hat ein Urteil gesprochen. Tat und Täter angemessen. Darin gibt es nichts zu rütteln. Man könnte also gelassen zur Tagesordnung übergehen. Wenn, ja wenn da nicht so ein merkwürdiges Gefühl oder Grummeln spürbar wäre. Da hat ein Mensch, so wie viele andere auch, vor etlichen Jahren seine Heimat verlassen. Erfahrungsgemäß aufgrund von Gewalt, Verfolgung oder aus Armut oder anderen wirtschaftlichen Gründen. Sicher aber auf der Suche nach einem besseren Leben.

Entsprechend groß sind dann Enttäuschung und Frustration, wenn diese Seifenblasen zerplatzen. Wie verloren müssen sich diese Menschen aber erst fühlen, wenn sie noch nicht einmal die Möglichkeit haben, in ihre Heimat und zu ihrer Familie zurückzukehren, weil sie dort als Versager abgestempelt werden. Wo bleibt da die Lebensperspektive?

Kriminelles Handeln ist nicht zu akzeptieren. Man kann es aber erklären. Der hier beim Schöffengericht verhandelte Fall macht einmal mehr deutlich, wie vielschichtig sich Migration darstellt und wie mannigfach darauf reagiert werden muss.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019