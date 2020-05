Wo sind die Fische hin?

Hallo liebe Kinder! Wisst ihr was? Ich werde noch zum Rätselkönig! Ellie Ente, Harry Hase und ich verbringen ja immer noch sehr viel Zeit zu Hause. Deshalb stellen wir uns täglich Knobelaufgaben – wir wollen ja schließlich fit im Kopf bleiben. Bei einer brauche ich allerdings dringend eure Hilfe. Ellie Ente lacht sich schon ins Gefieder, aber gemeinsam mit euch werde ich das bestimmt lösen, da bin ich ganz sicher. Die Aufgabe: 27 Fische schwimmen normalerweise in Harrys Aquarium. In der Nacht passiert etwas Ungewöhnliches. Sieben Fische ertrinken, drei schwimmen weg und zwei verstecken sich für immer unter einem Stein. Wie viele Fische sind am nächsten Tag noch im Aquarium? Und liebe Kinder, Mathematik ist nun wirklich nicht mein Lieblingsfach. Deshalb hat uns Ellie auch noch einen Tipp gegeben: Eigentlich müssten wir gar nicht rechnen, um auf die Lösung zu kommen, hat sie gesagt. Das verwirrt mich aber jetzt noch mehr ... Ich freue mich auf eure Antworten an sz-gewinnspiel @schwetzinger-zeitung.de. Für die richtige Antwort hat Ellie Ente sogar ein paar kleine Preise bereitgestellt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.05.2020