Brühl.Die nächste öffentliche Sitzung des Ratsausschusses für Technik und Umwelt findet am Montag, 5. März, um 18.30 Uhr im Rathaus statt.

Auf der Tagesordnung stehen ein Antrag auf Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus in zweiter Reihe in der Voßstraße, der Antrag auf Bauvorbescheid eines Wohnheims mit Tagesstruktur für Menschen mit Behinderung im Schütte-Lanz-Neubaugebiet, der Antrag auf Bauvorbescheid für ein Kentucky-Fried-Chicken-Restaurant mit Autoschalter in der Alten Mannheimer Straße (wir berichteten) und der Antrag auf Baugenehmigung für eine neue Wohnung im Dachgeschoss der Ketscher Straße.

Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder und der Bürger runden die Tagesordnung ab. Die Öffentlichkeit ist ab 18.30 Uhr zu diesem Programm willkommen. ras